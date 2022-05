Home

8 Maggio 2022

Furto allo Stuzzichino, ladro si cala dalle impalcature con zaino e monopattino da 25 kg

Livorno 8 maggio 2022

Furto in pieno giorno allo Stuzzichino in via Mayer a Livorno, il racconto del titolare

“Venerdì a mezzanotte entra un ragazzo in osteria chiedendoni se potevo aiutarlo dandogli qualche spicciolo o qualche cosa mangiare

Non potendo permettermi di dargli dei soldi gli faccio un panino e glielo regalo. Un aiuto nel limite del possibile si può sempre fare. Il ragazzo mi ringrazia e se ne va via

Sabato alle ore 16 lo stesso ragazzo entra in osteria (io ero andato via da 10 minuti – specifica il titolare) salendo al primo piano dall’impalcatura posizionata per ristrutturare la facciata. Forza una finestra e come se niente fosse scende al piano terra e ruba oggetti per un valore di1500

Porta via I Pad nuovo da 500 euro che devo ancora pagare, un monopattino del valore di 700 euro, un PC portatile (200 euro) e un altro I Pad da 100 euro

Il furto è avvenuto alle 16 di sabato pomeriggio in un a strada del centro dove senza esagerare passano 70 pattuglie al giorno.

Il ladro, sale e scende indisturbato. Attenzione sottolineo scende perchè scende da una impalcatura con un monopattino in mano che pesa 25 chili ed uno zaino con tutta la tranquillità di una persona per bene”

Questo il racconto del furto descritto dal titolare dello Stuzzichino che amareggiato si sfoga:

“Ho subito sporto denuncia e ieri alle 19,30 mi chiamano i carabinieri avvisandomi di aver preso il ladro grazie alle immagini dei video di sorveglianza

Fatto sta che la merce rubata non l’ho riavuta, i carabinieri non sono riusciti a farsi dire dove l’abbia messa o venduta

Ricordo che da Novembre ad ieri i ladri sono già entrati tre volte nel mio locale ed hanno rubato sempre PC e tablet che mi servono per lavorare.

La cosa più amara è che dopo aver passato la notte in caserma, questa persona avrà la possibilità di tornare pienamente libero già da domani, dopo che il giudice avrà deciso se arrestarlo o mandarlo a casa in attesa di processo. Non c’è bisogno di aggiungere altro “

