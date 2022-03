Home

Furto da Bottini Fusion, ingresso sfondato con la base di un ombrellone (Foto)

14 Marzo 2022

Attività ancora nel mirino dei ladri, molti danni per pochi spiccioli

Livorno 14 marzo 2022

Ladri ancora in azione ai danni delle attività commerciali, furto di pochi spiccioli e danni ingenti come al solito

Ad essere presa di mira dai ladri questa volta è Bottini Fusion in piazza del Luogo Pio accanto al Museo della Città e alla biblioteca dei Bottini dell’Olio

L’allarme di Bottini Fusion è suonato alle 06.12 di questa mattina. I malviventi hanno utilizzato la base di pietra di un ombrellone per sfondare la vetrata della porta di ingresso.

Una volta all’interno i ladri si sono diretti verso il registratore di cassa asportando il contenuto (circa 300 euro di fondo cassa) per poi far perdere le proprie tracce

Questa volta i ladri hanno preso di mira il locale, però non dimentichiamo che dall’interno di Bottini Fusion si ha accesso alla sala antistante il Museo della Città dove c’è l’accoglienza dei visitatori e uno spazio adibito alla vendita di libri e souvenir. Da quella sala poi si accede al museo e alla biblioteca. In un’area come questa e con una piazza esterna che vuole essere il nuovo fiore all’occhiello di Livorno, forese sarebbe opportuno avere più sicurezza e controlli mirati.

