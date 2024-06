Home

10 Giugno 2024

Arrestato oggi per furto dalla Polizia Municipale. Anche per danneggiamento aggravato reiterato, resistenza a Pubblico ufficiale e tentate lesioni

Livorno, 10 giugno 2024 – Furto, danneggiamento veicoli, resistenza e tentate lesioni, arrestato 20enne straniero

Oggi la Polizia Locale ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero di circa 20 anni resosi responsabile dei reati di furto, danneggiamento aggravato reiterato, resistenza a Pubblico ufficiale e tentate lesioni.

Nello specifico questa mattina 10 giugno, una pattuglia in Piazza dei Mille/Via de Larderel ha notato due cittadini che stavano rincorrendo un uomo che aveva appena perpetrato un furto. Gli agenti si sono messi al suo inseguimento.

L’inseguimento, durato diversi minuti, è terminato in scali d’Azeglio dove l’uomo è stato finalmente bloccato.

Durante la fuga l’uomo ha danneggiato volontariamente numerosi veicoli e per tentare di sfuggire ha lanciato contro gli agenti, che lo stavano rincorrendo a piedi, numerose pietre e bottiglie di vetro.

Accompagnato al Comando è stato tratto in arresto; notizia inviata alla Procura della Repubblica per la richiesta della Convalida e dell’eventuale giudizio per direttissima.