8 Dicembre 2023

Livorno 8 dicembre 2023 – Furto di energia elettrica, denunciate due persone

I Carabinieri della Stazione Venturina Terme, nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto di energia elettrica in concorso un 35enne di origini marocchine ed un 49enne.

I militari, al termine di accertamenti effettuati unitamente a personale della società di distribuzione di energia elettrica, hanno constatato che presso un edificio abbandonato di Venturina, i due uomini, dopo aver danneggiato un’adiacente centralina di derivazione, avevano predisposto un cavo che, in maniera abusiva e potenzialmente molto pericolosa, collegava quest’ultima al quadro elettrico dello stabile.

Il manufatto abusivo è stato rimosso, la centralina ripristinata ed i due uomini sono stati deferiti all’A.G. labronica per furto di energia elettrica in concorso.

