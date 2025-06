Home

9 Giugno 2025

Furto di rame al gattile alla Guglia, sparita grondaia e discendente

Brutta sorpresa questa mattina per i volontari dell’associazione Anpana Livorno, che gestisce il Gattile presso “La Guglia”. Durante la notte, ignoti si sono introdotti nella struttura e hanno rubato circa dieci metri di grondaia in rame e discendente, materiale pregiato utilizzato per lo scolo delle acque piovane.

Il furto è stato scoperto all’apertura del gattile, quando i responsabili hanno notato l’assenza della parte superiore della grondaia, strappata con ogni probabilità da mani esperte. Il danno, oltre che economico, rappresenta anche un serio disagio per la struttura, che ora dovrà affrontare interventi urgenti per ripristinare il corretto deflusso dell’acqua e garantire un ambiente sicuro e asciutto per gli animali ospitati.

Il furto non è purtroppo un caso isolato: negli ultimi anni i metalli come il rame sono diventati obiettivo frequente di ladri attratti dal loro valore sul mercato nero. Resta da capire se l’area fosse videosorvegliata e se siano disponibili elementi utili a risalire ai responsabili.

L’associazione Anpana, impegnata ogni giorno nella tutela e nel benessere degli animali, lancia un appello alle istituzioni affinché si possano rafforzare i controlli in zona e chiede alla cittadinanza collaborazione e sostegno per fronteggiare i danni causati da questi episodi incresciosi.