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Furto di rame all’ex scuola di Montenero: un arresto dopo l’intervento di carabinieri e polizia municipale

Cronaca

13 Giugno 2026

Furto di rame all’ex scuola di Montenero: un arresto dopo l’intervento di carabinieri e polizia municipale

Livorno 13 giugno 2026 Furto di rame all’ex scuola di Montenero: un arresto dopo l’intervento di carabinieri e polizia municipale

Tentato furto di rame all’ex scuola di Montenero, a Livorno, conclusosi con l’arresto di uno dei presunti responsabili grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, allertate dai cittadini tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito, due uomini si sarebbero impossessati poco prima di un furgone bianco, utilizzato successivamente per raggiungere l’ex edificio scolastico situato in via di Montenero 409. Una volta arrivati sul posto, i due avrebbero forzato il cancello d’ingresso della struttura comunale, introducendosi all’interno dell’area.

L’obiettivo sarebbe stato quello di asportare le grondaie in rame presenti sull’immobile. I malviventi poco prima delle ore 08:00 avrebbero iniziato a staccarle dal muro con forza, provocando forti rumori nel tentativo di sradicarle. Proprio quei colpi ripetuti, uditi dai residenti della zona, hanno insospettito diversi cittadini che hanno deciso di contattare il 112, segnalando quanto stava accadendo.

Sul posto sono intervenuti dapprima i carabinieri e successivamente gli agenti della polizia municipale del Comune di Livorno. All’arrivo delle forze dell’ordine, i due uomini sarebbero stati sorpresi in flagranza di reato mentre erano ancora intenti nelle operazioni di asportazione del materiale.

Secondo quanto emerso, i presunti autori del furto erano già riusciti a staccare e ad accatastare a terra circa venti metri di grondaie in rame, pronte per essere caricate sul mezzo utilizzato per il trasporto.

Alla vista dei militari e degli agenti, uno dei due uomini è riuscito a darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L’altro, invece, è stato bloccato e arrestato. Sono in corso gli accertamenti finalizzati all’identificazione del complice riuscito a scappare.

Il furgone rubato, recuperato durante l’intervento, è stato restituito al legittimo proprietario.

Ancora una volta, determinante si è rivelata la collaborazione dei cittadini, la cui pronta segnalazione ha consentito alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente, evitando che il furto venisse portato a termine e limitando i danni alla struttura comunale.

Furto di rame all’ex scuola di Montenero: un arresto dopo l’intervento di carabinieri e polizia municipale