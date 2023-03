Home

Furto e ricettazione, arrestata pregiudicata 39enne

14 Marzo 2023

Livorno 14 marzo 2023

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Livorno sono intervenuti presso un noto negozio di abbigliamento ed accessori del centro dove; i movimenti sospetti di una donna erano stati notati dai dipendenti.

La perquisizione personale eseguita sul posto dai militari ha permesso di rinvenire una borsa sottratta poco prima all’interno del negozio ma non solo:

i Carabinieri hanno infatti trovato anche due piccoli elettrodomestici nuovi all’interno di uno zaino, anch’esso apparentemente appena acquistato

La donna però non ha fornito alcuna prova di acquisto e pertanto i militari, anche in ragione dei suoi precedenti, l’hanno tratta in arresto in flagranza per i reati di furto e ricettazione.

I successivi accertamenti hanno permesso ai Carabinieri di appurare, anche grazie all’analisi dei filmati di alcuni impianti di videosorveglianza pubblici e privati, che la donna circa un’ora prima di recarsi nel negozio di abbigliamento, si era recata in una vicina rivendita di articoli per la casa dove si era dapprima appropriata di uno zaino all’interno del quale aveva poi occultato i due piccoli elettrodomestici, riuscendo ad eludere la sorveglianza degli addetti presenti.

