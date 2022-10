Home

Furto in abitazione e indebito uso di carte di credito, denunciati quattro torinesi

4 Ottobre 2022

Suvereto (Livorno) 4 ottobre 2022 – Furto in abitazione e indebito uso di carte di credito, denunciati quattro torinesi

Le frodi e le truffe sono la nuova frontiera del crimine ed il contrasto a queste particolari tipologie di reato è sempre all’attenzione dell’Arma dei Carabinieri.

In tale ambito, a conclusione delle indagini scaturite da una denuncia di furto risalente a circa un mese prima; i Carabinieri della Stazione di Suvereto hanno deferito all’Autorità Giudiziaria di Livorno quattro persone

Le quattro persone sono tutte residenti nel torinese. Il modus operandi era sempre lo stesso; dopo un furto di abitazione i malviventi utilizzavano le carte di credito sottratte in modo indebito, in questo caso, tra prelievi e spese, per un importo di circa 5. 000 euro.

