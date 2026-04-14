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Furto in abitazione risolto in poche ore dai carabinieri, refurtiva restituita

Elba

14 Aprile 2026

Furto in abitazione risolto in poche ore dai carabinieri, refurtiva restituita

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 14 aprile 2026 Furto in abitazione risolto in poche ore dai carabinieri, refurtiva restituita

Grazie a tempestività, intuito investigativo e presenza costante sul territorio i Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno identificato il presunto autore di un furto in abitazione, recuperato la refurtiva prontamente restituita al legittimo proprietario.

Pochi giorni fa il proprietario di un’abitazione sull’isola si è presentato presso la locale Stazione Carabinieri per denunciare il furto di alcuni elettrodomestici e attrezzature domestiche, sottratti durante una sua assenza, per un valore stimato in alcune centinaia di euro. Tramite l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno concentrato l’attenzione su un soggetto Elbano, già noto grazie alla profonda conoscenza del territorio.

Il giorno successivo alla presentazione della denuncia, gli elementi raccolti dai Carabinieri di Portoferraio sono già sufficienti per recarsi presso l’abitazione del sospettato il quale, di fronte alle evidenze raccolte, non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Grazie alla prontezza dell’intervento, i beni sottratti sono stati recuperati e restituiti già nella stessa giornata al legittimo proprietario il quale ha manifestato ampia soddisfazione per l’esito dell’intervento e per il rapido recupero dei suoi beni.