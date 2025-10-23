Home

23 Ottobre 2025

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 23 ottobre 2025 Furto in appartamento e indebito uso di carte di pagamento, denunciata una 35enne

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay della Compagnia di Cecina hanno denunciato a piede libero una donna di trentacinque anni già nota alle forze dell’ordine, per furto in abitazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Dagli approfondimenti investigativi sarebbe emerso che dai primi giorni del corrente mese, la donna avrebbe effettuato diverse transazioni per acquisti personali presso esercizi commerciali della zona di Rosignano utilizzando la carta di pagamento asportata ad un uomo.

Il danno economico complessivo di dette operazioni ammonterebbe a circa 350 euro.

A monte ci sarebbe stata una collaborazione fra il presunto autore del furto e la sua vittima che avrebbe consentito all’indagata di approfittare della situazione ed impossessarsi della carta di pagamento per poi mettere a segno le transazioni furtive.

La Stazione di Rosignano Solvay è riuscita in tempi stretti a ricostruire tempi e modi delle dinamiche oggetto di reato ed al termine delle indagini ha denunciato a piede libero la donna indagata all’Autorità Giudiziaria di Livorno competente per furto aggravato in abitazione e indebito utilizzo di strumenti elettronici di pagamento.