4 Marzo 2025

Furto in appartamento in centro, denunciati due nordafricani

I Carabinieri della Stazione di Piombino hanno denunciato due uomini di origini nordafricane, uno poco più che ventenne ed uno quasi cinquantenne, per furto in abitazione in concorso.

Secondo la ricostruzione condotta dai carabinieri, i due, in orario pomeridiano, si sarebbero introdotti in un garage di pertinenza di un’abitazione del centro cittadino, residenza di un connazionale, dove, previa effrazione della porta di accesso, avrebbero asportato 5 taniche di olio per un totale di 25 litri.

In particolare, i militari della Stazione di Piombino, attivati immediatamente dalla parte offesa che ha poi regolarmente presentato querela, hanno avviato le indagini per individuare gli ignoti malfattori.

Ed è stato il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione che, acquisiti tutti gli elementi indiziari utili, avvalendosi anche dei contributi informativi della parte lesa e di testimoni, nonché di tracce video dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati delle aree di interesse, hanno ricostruito la vicenda riuscendo, oltre che ad individuare i presunti responsabili, anche a recuperare tutta la refurtiva lasciata in un negozio nel vano tentativo di venderla.