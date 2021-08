Home

Cronaca

Furto in appartamento in zona Cavour, rubano contanti e monili

Cronaca

5 Agosto 2021

Furto in appartamento in zona Cavour, rubano contanti e monili

Livorno 5 agosto 2021

oRubano contanti e monile da un appartamento in zona Cavour

Nella mattina di ieri, 4 agosto, intorno alle ore 12.00 veniva denunciato ai carabinieri un furto in una abitazione



I militari dell’arma una volta sul posto, accertavano che i malviventi erano entrati in casa forzando la porta d’ingresso nell’appartamento e che avevano rovistato in tutte le stanze.

I ladri hanno asportato soldi in contanti e vari monili in oro, per una valore complessivo ancora da quantificare

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin