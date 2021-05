Home

Cronaca

14 Maggio 2021

Furto in appartamento, rubati 1500 euro tra soldi e gioielli

Livorno 14 maggio 2021

Il furto in un appartamento in via Fiorabanti è avvenuto ieri, giovedì 13 maggio

I malviventi si sono introdotti in casa da una finestra al piano terra ed hanno asportato dall’abitazione soldi e gioielli per 1500 euro.

Ad accorgersi del furto i proprietari al loro rientro a casa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la denuncia ed i rilievi di rito

