Cronaca

Furto in Collinaia, rubati gioielli e contanti da una cassaforte

Cronaca

3 Ottobre 2021

Furto in Collinaia, rubati gioielli e contanti da una cassaforte

Livorno 3 ottobre 2021 – Furto in Collinaia, rubati gioielli e contanti da una cassaforte

Nella trascorsa notte la polizia è intervenuta in via Piero della Francesca presso una abitazione per un sopralluogo dopo un furto furto.

L’abitazione messa è stata messa a soqquadro e i ladri utilizzando un frullino riuscivano ad aprire una piccola cassaforte

I malviventi hanno asportato dalla cassaforte gioielli d’oro e denaro per un valore di euro 9.000.

