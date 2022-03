Home

Furto in farmacia, ladri fuggono col registratore di cassa

2 Marzo 2022

Livorno 2 marzo 2022

Nella sera di ieri, intorno dopo le ore 22.30 è avvenuto un furto alla farmacia Grossi in piazza Grande.

Il furto è stato ripreso dalle telecamere della farmacia e nelle immagini si vedono due ladri che prima provano a forzare e poi rompere la porta a vetri dell’ingresso.

Una volta all’interno i due malviventi si sono diretti subito verso il bancone con il registratore di cassa.

Senza neppure provare ad aprirlo, per non perdere tempo e rischiare, lo hanno preso e portato via.

La polizia intervenuta sul posto ha poi trovato il registratore vuoto in piazza Cavallotti, dove i due ladri indisturbati lo hanno aperto ed asportato il contenuto di qualche centinaio di euro

