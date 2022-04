Furto In Gattaia, ladri sfondano vetrata con un blocco di cemento

Home

Cronaca

13 Aprile 2022

Livorno 13 aprile 2022

Hanno usato un blocco di cemento per fermare le transenne dell’attiguo cantiere edile per spaccare la vetrata della porta di ingresso del ristorante In Gattaia in via Magenta

Il furto è avvenuto intorno poco dopo le 02 di notte, i ladri si sono diretti al registratore di cassa, ma una volta aperto lo hanno trovato vuoto.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha poi ritrovato il cassetto del registratore di cassa poco distante in via Ernesto Rossi.

Ancora una volta un furto in pieno centro ai danni di commercianti con molti danni e questa volta nessun bottino

