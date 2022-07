Home

24 Luglio 2022

Livorno 24 luglio 2022

Furto in peno giorno alla scuola Mazzini in via Tozzetti

Intorno alle ore 15 di sabato 23 luglio è scattato l’allarme alla scuola Mazzini di via Tozzetti

Sul posto è intervenuta la vigilanza che quando ha visto i segni di effrazione ha chiamato i carabinieri

I malviventi hanno scavalcato il cancello della scuola e dopo aver scassinato la porta sono penetrati all’interno della scuola.

Una volta all’interno i ladri hanno scassinato la macchinetta del caffè e rubato i pochi spiccioli che conteneva, poi forse alla ricerca di tablet o portatili si sono diretti in segreteria e in presidenza. Qui hanno rotto le porte di accesso e messo tutto a soqquadro

