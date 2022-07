Home

28 Luglio 2022

Furto in pieno giorno, va alla cassa della gelateria e ruba i soldi

Livorno 28 luglio 2022 – Furto in gelateria durante l’apertura, va alla cassa come se nulla fosse e ruba il contenuto

Un furto in pieno giorno con il titolare all’interno dell’attività, ormai i ladri non hanno più paura di niente e diventano sempre più “spudorati” mettendo a segno i loro colpi in una zona centrale a due passi dal Comune dove soprattutto di notte regna lo spaccio e l’insicurezza

Ieri mattina intorno alle ore 10 un ladro approfittando della porta di ingresso aperta per far entrare aria; si è diretto dietro il bancone della Gelateria Popolare in piazza della Repubblica. Con tutta tranquillità ha aperto il registratore di cassa senza scassinarlo. Ha prelevato il suo contenuto e poi è andato via tranquillamente. Il tutto è avvenuto in poco meno di un minuto.

Il titolare della gelateria si era allontanato dal bancone per andare in laboratorio e proprio in quei pochi minuti è avvenuto il furto

Al ritorno dal laboratorio, il titolare ha notato il cassetto aperto del registratore di cassa e dopo aver controllato si è accorto che mancavano 250 euro usati come fondo cassa.

A quel punto ha controllato i video delle telecamere di sorveglianza ed ha chiamato il 112, il numero unico delle emergenze ed è stato invitato a sporgere denuncia

