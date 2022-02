Home

Furto in tabaccheria, rubano fondo cassa e gratta e vinci

21 Febbraio 2022

Livorno 21 febbraio 2022

Questa mattina intorno poco dopo le 05.00 due ladri hanno usato un tombino per spaccare la vetrata d’ingresso della tabaccheria Novi in via Ricasoli

Le telecamere di sicurezza della tabaccheria hanno ripreso due malviventi che prima passano davanti all’attività, come per fare un controllo; poi tornano e con un tombino spaccano la vetrata di ingresso. Una volta all’interno hanno fatto una razia lampo asportando in pochi minuti il fondo cassa e dei gratta e vinci

Sul posto la polizia che ha acquisito i filmati della video sorveglianza ed ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso

