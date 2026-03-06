Home

Livorno 6 marzo 2026 Furto in un negozio del centro, arrestato 55enne: aveva con sé coltello e tronchesina

Furto aggravato in pieno centro a Livorno: i Carabinieri arrestano un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre rubava all’interno di un’attività commerciale.

L’episodio è avvenuto durante un servizio di osservazione e controllo svolto dai militari della Stazione Livorno Centro nelle vie dello shopping cittadino. L’attività rientrava in un piano di monitoraggio delle attività commerciali, effettuato anche con carabinieri in abiti civili, proprio per prevenire furti e reati predatori.

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno notato il 55enne entrare con fare sospetto in un negozio del centro. Dopo pochi istanti l’uomo avrebbe sottratto rapidamente alcuni oggetti dagli scaffali per poi uscire e tentare di allontanarsi. Il suo comportamento non è però passato inosservato: i carabinieri sono intervenuti immediatamente e lo hanno bloccato poco dopo, mentre aveva ancora con sé la refurtiva.

Durante la successiva perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una tronchesina e di un coltello con lama di circa 16 centimetri. Inoltre aveva con sé ulteriore merce, ritenuta verosimilmente provento di altri furti commessi poco prima in attività commerciali della zona.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai militari dell’Arma e, una volta completati gli accertamenti necessari, sarà restituito ai legittimi proprietari.

Il 55enne, già conosciuto per precedenti vicende legate a reati contro il patrimonio, è stato quindi arrestato in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Livorno.

Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Livorno.