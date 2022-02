Home

Furto in via Ascoli, rubati gioielli da un appartamento

24 Febbraio 2022

Livorno 24 febbraio 2022

Non si fermano le raffiche di furti in città. Dopo gli esercizi commerciali presi di mira negli ultimi giorni, ieri, 23 febbraio, è stato preso di mira un appartamento

Nel lasso di tempo dalle ore 16 alle 20, orario in cui i proprietari erano al lavoro, dei ladri si sono introdotti all’interno di un appartamento in via Ascoli (Zona Fabbricotti)

I ladri si sono introdotti all’interno della casa dopo aver scassinando una finestra. Una volta all’interno hanno messo a soqquadro la camera da letto da dove hanno asportato un paio di bracciali di valore e alcuni gioielli

Sul posto è intervenuta la la polizia su chiamata dei proprietari che al rientro dal lavoro hanno trovato l’amara sorpresa

