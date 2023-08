Home

Cronaca

Furto in via Garibaldi: negoziante lascia 1200 euro sul bancone e due donne ne approfittano

Cronaca

24 Agosto 2023

Furto in via Garibaldi: negoziante lascia 1200 euro sul bancone e due donne ne approfittano

Livorno 24 agosto 2023 – Furto in via Garibaldi: titolare lascia 1200 euro sul bancone e due donne ne approfittano

Poco dopo le ore 13. 00 gli agenti della della squadra volante si recavano in via Garibaldi presso un’attività di giocattoli per effettuare un sopralluogo di furto.

Sul posto la polizia procedeva ad identificare il titolare che molto scosso, sentito in merito ai fatti riferiva che poco prima verso le ore 11.50 si presentavano all’interno del negozio due donne.

La prima veniva descritta alta circa 1.65 corporatura normale, capelli coperti da un cappello di paglia chiaro vestita con un paio di pantaloni, di un’età di circa 60/65 anni; l’altra più giovane circa 40 anni di età, alta circa 1.70 corporatura normale, con capelli castani lunghi sulle spalle, senza ricordare cosa indossava.

Le due donne, sicuramente italiane, con un accento probabilmente del Nord Italia, si dirigevano nella parte posteriore dell’esercizio, per visionare i giocattoli negli espositori. Trascorsi alcuni minuti, entrambe tornavano al bancone d’ingresso dov’è posto il registratore di cassa. Ognuna aveva in mano un articolo, chiedendo di pagare rispettivamente con due banconote da 50 Euro.

Il titolare apriva il registratore di cassa, per controllare se al suo interno vi fossero riposte banconote necessarie a fare il resto, ma constatato che non ce l’avrebbe fatta; estraeva dalla tasca destra dei pantaloni un rotolo di banconote, nella circostanza circa 1. 200 Euro composte da banconote da 50 Euro e 10 Euro, e sbadatamente le appoggiava sul ripiano del bancone.

La donna più giovane lo richiamava verso un espositore per chiedere ulteriori delucidazioni su un articolo, lasciando cosi il denaro incustodito.

A questo punto le due signore, pagavano della merce per il valore di 50 Euro e uscivano frettolosamente dal negozio.

Dopo alcuni minuti il titolare si ricordava dei soldi appoggiati sul bancone , ma quest’ultimi erano spariti e rubati sicuramente dalle due donne.

Il negozio in argomento è dotato di impianto di video-sorveglianza, come anche l’esercizio adiacente “centro oro Livorno” è dotato di una telecamera all’esterno, che riprende anche l’ingresso del suo negozio. Le immagini sono al vaglio degli inquirenti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin