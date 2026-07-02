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Furto in zona pedonale, gli agenti della polizia locale individuano e denunciano una donna

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2 Luglio 2026

Furto in zona pedonale, gli agenti della polizia locale individuano e denunciano una donna

San Vincenzo (Livorno) 2 luglio 2026 Furto in zona pedonale, gli agenti della polizia locale individuano e denunciano una donna

Una donna di nazionalità italiana di circa 35 anni, residente sul territorio, è stata denunciata a piede libero per furto dalla polizia locale di San Vincenzo, intervenuta nella giornata di ieri mercoledì 1 luglio nella parte a nord della zona pedonale in seguito alla segnalazione del titolare di un’attività commerciale, che si è accorto della sparizione della cassa contenente il denaro pochi istanti dopo il passaggio della donna.

La pattuglia si è così immediatamente attivata e, sulla base del riconoscimento della giovane tramite una breve ricerca, l’ha rintracciata lungo via della Principessa. La refurtiva risultava già essere scomparsa, ma la cassetta era stata abbandonata a pochi metri di distanza. La donna ha confessato di esser stata responsabile del furto ed è stata accompagnata dagli agenti nei locali di via Lucca per l’identificazione e la denuncia.

“Ringrazio sinceramente gli agenti della nostra polizia locale per la dedizione e la professionalità che dimostrano ogni giorno – ha evidenziato il sindaco Paolo Riccucci – che va ben al di là della semplice sanzione per un divieto di sosta o del controllo stradale: gli agenti svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza urbana, la mediazione sociale e la vicinanza ai cittadini, un vero punto di riferimento per la nostra comunità e per il rispetto delle regole sul nostro territorio”.

“Si tratta di un intervento importante – ha sottolineato il responsabile del servizio Rocco Romeo -. L’attività di presidio del territorio che riusciamo a sviluppare soprattutto nel periodo estivo è infatti fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini”. “Un segnale – ha aggiunto l’assessore Nicola Bertini – che dimostra come gli sforzi fatti in questi anni per rafforzare il servizio di Polizia Locale, dia i suoi frutti. Agli agenti che sono prontamente intervenuti riuscendo ad evitare che un altro furto restasse impunito, va il ringraziamento dell’Amministrazione”.