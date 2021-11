Home

20 Novembre 2021

Livorno 20 novembre 2021 – Furto nella notte al centro del riuso in via Cattaneo

Ladri in azione nella notte in via Cattaneo. Nel mirino dei malviventi il centro del riuso “Evvia” gestito dalla cooperativa sociale “Brikke-Brakke” per conto di Aamps.

Questa mattina all’apertura, alcuni dipendenti di Evviva hanno trovato l’ingresso forzato e all’interno della struttura hanno notato alcuni cassetti messi a soqquadro.

I malviventi hanno portato via un cellulare, circa 100 euro e anche un mazzo di chiavi che apre tutte le porte ed i cancelli della struttura

Sul posto la polizia che ha acquisito i video delle telecamere di sorveglianza

