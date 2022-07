Home

Furto nella notte in un autogrill, indagato 15enne poi affidato alla nonna

9 Luglio 2022

Livorno 9 luglio 2022 – Furto nella notte in un autogrill, indagato 15enne poi affidato alla nonna

Nella notte veniva indagato in stato di libertà un livornese del 2007

L’accusa per il 15enne è tentato furto aggravato in concorso con soggetto non identificato.

Il minore si introduceva intorno alle ore 02. 40 all’interno dell’autogrill ESSO in via di Levante n.47 infrangendo una vetrata con un mattone ed asportando alcuni pacchi di sigarette ed il fondocassa ritrovato poi dagli operatori di polizia

Il 15enne compiuto il fatto si allontanava a bordo di motociclo chiaro non meglio identificato insieme ad altro soggetto.

I ladri venivano poi intercettati dalla volante della polizia in via Peppino Impastato

Alla vista dell’auto i della Polizia, i due si davano alla fuga

Gli agenti della volante della polizia gli hanno inseguiti fino a via di Magrignano. Qui riuscivano a fermare il minorenne, mentre l’altro soggetto faceva perdere le proprie tracce.

Il 15enne veniva segnalato al Magistrato di turno per minori, poi è stato affidato alla nonna

La direttrice dell’autogrill, contattata telefonicamente dalla centrale di polizia, veniva invitata a portarsi sul posto per effettuare resoconto delle eventuali mancanze e successivamente a raggiungere gli uffici della Questura per sporgere denuncia dell’accaduto

