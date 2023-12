Home

Cronaca

Furto Notturno e Esplosione distributore sigarette, denunciati 2 giovani

Cronaca

30 Dicembre 2023

Furto Notturno e Esplosione distributore sigarette, denunciati 2 giovani

Livorno 30 dicembre 2023 – Furto Notturno e Esplosione distributore sigarette, denunciati 2 giovani

Periodo natalizio-intensificati servizi di controllo del territorio.

Come è noto il periodo delle festività natalizie e l’approssimarsi di quello di fine anno , è connotato da una maggiore movimentazione di persone nelle vie e nelle piazze cittadine, rendendo così necessaria la predisposizione di accurate pianificazioni finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

In tale ottica sono stati intensificati i servizi di prevenzione e controllo predisposti con apposite ordinanze dal Sig. Questore Stellino , che; hanno visto e vedono l’impiego non solo degli equipaggi delle volanti ma a volte anche del Reparto Prevenzione Crimine Toscana. I servizi coordinati hanno portato cosi ad un più capillare e incisivo controllo delle piazze e delle vie cittadine

La notte appena trascorsa , in via di Popogna veniva segnalata dal gestore della tabaccheria l’esplosione del distributore automatico.

Giunte sul posto le volanti rintracciavano due cittadini italiani( 2003 e 2005) che poco prima si erano resi responsabili del fatto, dopo aver rubato un motociclo che avevano abbandonato poco più avanti.

Successivamente veniva rintracciato il proprietario del mezzo che dopo aver presentato regolare denuncia ritornava in possesso del ciclomotore.

I due ragazzi venivano deferiti in stato di libertà per furto aggravato continuato in concorso.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin