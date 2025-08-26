Home

Elba

26 Agosto 2025

Furto, spaccio e violenze: “dopo 18 anni di illegalità” scatta il rimpatrio

Capoliveri (Isola d'Elba, Livorno)

Un 30enne di origini nordafricane, da tempo domiciliato a Capoliveri, è stato fermato dai Carabinieri della locale Stazione e trasferito in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, primo passo verso la sua espulsione dall’Italia.

Il giovane, arrivato nel nostro Paese nel 2006, aveva accumulato negli anni una lunga serie di denunce per diversi reati quali furto, spaccio di stupefacenti, ricettazione, danneggiamento, minacce, maltrattamenti in famiglia e risse, condotte spesso aggravate dall’abuso di alcol e che hanno minato l’ordine e la sicurezza pubblica per le vie del centro storico.

I Carabinieri di Capoliveri lo hanno quindi sottoposto ad un controllo mirato. Tramite accertamenti, svolti in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Livorno, è stato ricostruito il suo percorso di permanenza nel nostro Paese e ne è stata acclarata l’irregolarità. Dopo il nulla osta delle Autorità Giudiziarie competenti è stato disposto l’allontanamento immediato dal territorio nazionale.

Gli uomini dell’Arma lo hanno quindi scortato fino al CPR di Potenza, dove resterà in attesa del rimpatrio definitivo nel suo paese.

