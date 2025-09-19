Home

Furto sul pullman ai danni del conducente, denunciato un 26enne

19 Settembre 2025

Furto sul pullman ai danni del conducente, denunciato un 26enne

Rosignano Solvay (Livorno) 19 settembre 2025

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay hanno denunciato in stato di libertà un 26enne della zona, già noto per altri pregiudizi di polizia, gravemente indiziato di essere l’autore di un furto aggravato commesso all’interno di un autobus di linea.

L’autista, risalito a bordo del mezzo dopo una breve sosta, all’atto di riprendere la marcia, si è accorto della sparizione del proprio portafogli, contenente i documenti personali, tessere di pagamento e 150 euro in contanti.

I sospetti sono immediatamente caduti sull’unico occupante del mezzo in quel momento, il giovane 26enne, salito poco prima e posizionatosi nei sedili immediatamente posteriori a quello del conducente, il quale però sul momento ha dapprima negato ogni addebito per poi darsi a precipitosa fuga.

La vittima si è rivolta ai Carabinieri consentendo così ai militari di avviare le indagini, ricostruire l’intera dinamica dei fatti attraverso l’acquisizione di informazioni testimoniali e dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, giungendo ad individuare nel 26enne il presunto autore, denunciandolo in stato di libertà all’AG di Livorno per il reato di furto aggravato.