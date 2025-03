Home

Cronaca

Futuri Maturandi, chiedono la grazia e deturpano il Santuario di Montenero (Video)

Cronaca

11 Marzo 2025

Futuri Maturandi, chiedono la grazia e deturpano il Santuario di Montenero (Video)

Livorno 11 marzo 2025 Futuri Maturandi, chiedono la grazia e deturpano il Santuario di Montenero

Un gesto di tradizione trasformato in un atto di inciviltà. Come ogni anno, in occasione dei “100 giorni” all’esame di maturità, centinaia di studenti si sono recati al Santuario di Montenero per affidare alla Madonna le proprie speranze di successo nella prova che segnerà la fine del loro percorso scolastico. Tuttavia, questa volta, la celebrazione ha assunto contorni ben meno edificanti: la storica scalinata di accesso alla piazza del Santuario è stata deturpata da numerose scritte, con i nomi delle classi, degli istituti di appartenenza e persino firme personali.

Sulle mattonelle della scalinata sono apparsi riferimenti a classi come 5F Liceo Carducci 2024/2025, 5G Buonarroti, 5 SSS serale Ipsia Pacinotti, 5D Liceo Dini, 5FSA Buontalenti, 5E Marconi, 5B e 5DS delle Dante Alighieri, 5AA I.T. Cattaneo. Non si tratta di semplici scritte con gessetti, destinate a svanire dopo poche ore, ma di segni più duraturi che hanno deturpato un luogo sacro e simbolo della città.

Un gesto che non solo manca di rispetto nei confronti del Santuario, ma che potrebbe avere anche conseguenze legali punibili secondo l’art 639 del codice di procedura penale.

Scrivere su un bene pubblico o di interesse storico-artistico costituisce un reato, e i responsabili potrebbero essere individuati grazie alle firme lasciate in bella vista. L’atto vandalico rischia di trasformare quello che per generazioni è stato un momento di condivisione e speranza in un caso di cronaca.

Possibile che per alcuni ragazzi la tradizione si traduca in un atto di sfregio? E’ un episodio che lascia l’amaro in bocca e che, forse, dovrebbe far riflettere gli stessi maturandi su quali siano i veri valori da portare con sé nel futuro.

Futuri Maturandi, chiedono la grazia e deturpano il Santuario di Montenero