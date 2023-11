Home

Futuro dell’inceneritore, Zero Waste Italia invita al dibattito sindacati e forze politiche

10 Novembre 2023

Livorno 10 novembre 2023

Zero Waste Italy e Mamme No Inceneritore Livorno organizzano un dibattito sul futuro dell’inceneritore di Livorno, domani pomeriggio, sabato 11 novembre, dalle ore 15.30, presso la sala Simonini, scali Finocchietti n. 4 a Livorno.

Saranno presenti Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy e, in collegamento, Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Zero Waste Europe (consulente della Commissione Europea).

Tutte le forze politiche, sindacali e sociali sono invitate a partecipare.

Vogliamo capire che senso ha prolungare l’agonia di un impianto costruito nel 1974 e attualmente in esercizio nonostante l’autorizzazione regionale sia ormai scaduta dal mese scorso.

Per adeguare l’impianto alla normativa vigente servono 30 milioni di euro, da chiedere in prestito alle banche e da ripagare poi con la bolletta Tari.

Tutto questo per un impianto ormai inutile, visto che nel territorio gestito dal gruppo Retiambiente, di cui fa parte Aamps, ci sono già altri impianti in grado di trattare i rifiuti a costi minori.

Aamps aveva anche formulato un piano per chiudere l’impianto senza perdere neanche un posto di lavoro, destinando i dipendenti ad altri servizi.

È possibile che l’inceneritore tenga in ostaggio la città di Livorno, continuando a creare debiti e ad inquinare l’aria che respiriamo, senza alcuna ragione apparente?

È necessario confrontare pubblicamente le diverse posizioni e fare chiarezza.

