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Futuro Nazionale si rafforza in Val di Cornia: costituito il comitato Piombino-1846

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5 Agosto 2026

Futuro Nazionale si rafforza in Val di Cornia: costituito il comitato Piombino-1846

Piombino (Livorno) 4 agosto 2026 Futuro Nazionale si rafforza in Val di Cornia: costituito il comitato Piombino-1846

Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale in Val di Cornia.

Dopo la nascita, a Campiglia Marittima, del Comitato costituente “Val di Cornia-91”, coordinato da Maurizio Panicucci e costituitosi tra le prime realtà territoriali del movimento in Italia, a distanza di pochi mesi è stato ufficialmente costituito anche il Comitato “Piombino-1846”, affidato al coordinamento di Andrea Bellucci.

La nuova realtà nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini, raccogliere proposte e contribuire alla costruzione di una presenza politica organizzata e attenta alle esigenze di Piombino e del suo territorio.

I Comitati “Val di Cornia-91” e “Piombino-1846”, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa, collaboreranno sui principali temi di interesse comune, promuovendo momenti di confronto e iniziative rivolte alla comunità locale.

La costituzione del Comitato piombinese rappresenta un ulteriore passo in un progetto destinato a coinvolgere progressivamente l’intera Val di Cornia. Una particolare attenzione sarà rivolta anche al territorio di San Vincenzo, dove si intende favorire l’aggregazione di cittadini, simpatizzanti e persone interessate a partecipare attivamente al percorso di Futuro Nazionale.

Chi desidera ricevere informazioni, aderire alle iniziative o contribuire alla nascita di nuove realtà territoriali può contattare i coordinatori Maurizio Panicucci e Andrea Bellucci, oppure Lorenzo Gasperini, responsabile provinciale, e Matteo Occhipinti, responsabile organizzativo provinciale.

È inoltre possibile scrivere all’indirizzo team.valdicornia@ ilmondoalcontrario.it.

Ulteriori informazioni e l’elenco dei comitati costituiti sono disponibili sul sito ufficiale:

https://futuronazionale.it/ comitati/

Futuro Nazionale

Comitati costituenti “Val di Cornia-91” e “Piombino-1846”