Livorno 9 marzo 2026 “Futuro prossimo” è il tema di Effetto Venezia 2026 che guarda alla generazione Z

La storica manifestazione estiva di Effetto Venezia si prepara a una nuova edizione all’insegna del rinnovamento e dello sguardo verso le nuove generazioni. Il festival, uno degli eventi culturali più attesi dell’estate a Livorno, nel 2026 si presenterà con un titolo inedito e un tema preciso: “Futuro Prossimo”, scelto per raccontare visioni, linguaggi e creatività della Generazione Z.

La 41ª edizione della manifestazione intende infatti mettere al centro i giovani nati tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, protagonisti di un cambiamento culturale e sociale che sta ridefinendo i modi di vivere l’arte, la musica e la comunicazione. Un’edizione che punta quindi a esplorare nuovi linguaggi artistici, nuove sensibilità e nuove forme di espressione, con l’obiettivo di costruire un dialogo tra generazioni e immaginare il futuro partendo proprio dalle idee dei più giovani.

In questa prospettiva si inserisce anche l’apertura della call per le proposte artistiche, attraverso la quale artisti, performer, musicisti e operatori culturali potranno presentare progetti e iniziative da inserire nel programma della manifestazione. L’intento è quello di rendere il festival sempre più partecipato e capace di intercettare le energie creative del territorio e non solo.

La presentazione ufficiale dell’edizione 2026 si terrà domani, martedì 10 marzo, alle ore 12.30 nella Sala Cerimonie del Palazzo Comunale di Livorno. Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Luca Salvetti, gli assessori Rocco Garufo (Turismo e Commercio) e Angela Rafanelli (Cultura), insieme alla direttrice artistica Grazia Di Michele e al coordinatore della Fondazione LEM Adriano Tramonti.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti principali del festival e le linee guida di questa nuova edizione, che promette di rinnovare lo spirito della manifestazione mantenendo però intatta la sua identità di grande evento popolare capace di animare ogni estate le strade e le piazze del quartiere veneziano.

Con “Futuro Prossimo”, Effetto Venezia punta dunque a raccontare il presente attraverso lo sguardo della Generazione Z, trasformando il festival in uno spazio di confronto tra arte, innovazione e nuove visioni culturali.

