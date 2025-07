Home

G20 Spiagge, disegno di legge sulle comunità marine: al via l’iter parlamentare

26 Luglio 2025

Livorno 26 luglio 2025

È stato diffuso il testo della proposta di legge relativa alle Comunità Marine. L’Istituzione della qualifica di comunità marina o lacuale e disposizioni per il sostegno dell’erogazione dei servizi pubblici nei comuni soggetti a rilevanti variazioni della popolazione conseguenti alla pressione turistica’ ha così iniziato il proprio iter parlamentare. Primi firmatari gli onorevoli Andreuzza, Caramanna, Cavo e Squeri, con un gruppo di parlamentari della compagine governativa. I sindaci delle maggiori località balneari italiane, dunque, dopo l’annuncio durante il summit del network G20 Spiagge di Alghero, hanno finalmente una prospettiva positiva e certa che vede riconosciuti 6 anni di attività, volti al raggiungimento di questo risultato, e indica una ragionevole conclusione del percorso entro la legislatura.

“L’avvio dell’iter parlamentare della proposta di legge rappresenta un momento molto significativo anche per San Vincenzo” ha evidenziato il sindaco Paolo Riccucci. “È il primo, importante atto concreto che dà valore a mesi di lavoro, confronto e sinergia tra i comuni del G20Spiagge. Come amministrazione – ha proseguito – siamo particolarmente soddisfatti di vedere riconosciuto l’impegno portato avanti con determinazione insieme agli altri sindaci. Questo passo offre finalmente una prospettiva chiara per la definizione di strumenti concreti a sostegno dei territori, come il nostro, che ogni anno affrontano sfide complesse legate alla forte pressione turistica”.

“Siamo molto soddisfatti: il lavoro con i colleghi sindaci ha prodotto il risultato atteso e il riconoscimento del nostro ruolo di amministratori pubblici, vera espressione del territorio – afferma Roberta Nesto, coordinatrice nazionale di G20Spiagge e sindaca di Cavallino Treporti -. In queste ore, stiamo attendendo anche la proposta depositata dal Pd che desideriamo esaminare al più presto. Ora faremo quanto in nostro potere per accompagnare e verificare l’attuazione di questa legge, così attesa e così importante per il primo comparto turistico italiano: è una buonissima notizia per i turisti in generale ma soprattutto per i nostri residenti”.

Il testo della proposta di legge riconosce tutti gli aspetti da sempre sostenuti dal G20Spiagge, inseriti sulla base delle esperienze dirette dei comuni. In particolare: il ruolo strategico per il paese dell’economia turistica balneare, il rapporto tra residenti e turisti durante le stagioni di vacanza, il ruolo delle Regioni e, infine, la determinazione delle risorse necessarie.

Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Piombino, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Senigallia, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste. Le comunità marine del G20s da sole attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia.

