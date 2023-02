Home

3 Febbraio 2023

G20 Spiagge, il Ministro Santanchè: “parte il percorso per realizzare lo Status di città Balneare”

Bibbona (Livorno) 3 febbraio 2023 – G20 Spiagge, il Ministro Santanchè: “parte il percorso per realizzare lo Status di città Balneare”

Alla fine, la montagna ha partorito il mare!

Il 2 febbraio 2023, prende il via l’iter per la definizione delle norme che comporranno lo “Status di Città Balneare”:

un insieme di regole che lo Stato riassumerà in un disegno legislativo e che modificheranno per sempre i comportamenti amministrativi dei comuni del balneare italiano.

Le difficoltà date da città che da 3mila abitanti passano durante la stagione estiva a 200mila, le cosiddette città a fisarmonica, a partire da oggi verranno superate. Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sollecitata “gentilmente” dal conduttore David Parenzo, ha risposto positivamente alla richiesta formulata dal sindaco avv. Roberta Nesto a nome di tutti i comuni del network G20Spiagge, oggi tutti straordinariamente presenti all’appuntamento romano.

“ Vi aspetto in Ministero con la proposta che avete formulato perché è un lavoro significativo e che mette a frutto le vostre esperienze – ha affermato Il Ministro Santanché -. Metto a disposizione il mio staff per costruire un tavolo tecnico entro i prossimi 15 giorni”.

Una dichiarazione che “ci ha lasciati tutti soddisfatti, un traguardo importante per noi che – ha sottolineato il Sindaco, Massimo Fedeli – attendiamo da anni il riconoscimento delle nostre specificità. La strada da percorrere è ancora lunga però il percorso sembra meno frastagliato” e per questo ringrazio anche tutti i parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, intervenuti per portare il loro contributi alla causa”.

“Dal 2018 abbiamo lavorato per comprendere – ha dichiarato la coordinatrice del G20Spiagge, Roberta Nesto – se le nostre diversità in termini di presenze, di collocazione geografica, di storia e infrastrutture potevano impedire un insieme normativo nazionale: ma più siamo andati avanti, più abbiamo approfondito la materia, più abbiamo commissionato studi e ricerche, più ci siamo resi conto, noi sindaci, che i problemi erano comuni. E abbiamo costruito una proposta, un progetto di Status preciso e unico. Pensare che ora diventi la base per il nostro comportamento amministrativo non può che renderci soddisfatti. Sì, oggi per il balneare italiano è un giorno storico!”.

Vero è che con questo passaggio legislativo il turismo balneare avrà un balzo in avanti e pone l’Italia con i giusti strumenti per la competizione internazionale. David Parenzo, che ha condotto l’incontro,

A 101 giorni dal Governo Meloni, esce una notizia concreta, un percorso pianificato e una modalità di approccio diretta: un impegno preso pubblicamente davanti a tutte le Associazioni di Categoria del balneare, a tutti i responsabili turismo dei partiti, a tutti i Sindaci del G20Spiagge.

