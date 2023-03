Home

10 Marzo 2023

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 10 marzo 2023 – G4 Logistics garantisce su lavoratori e investimenti. Gucciardo e Ferrari: “Ora sia BCube a fare chiarezza”

I vertici di G4 Logistics ci hanno contattato per chiarire la loro posizione in merito alle prospettive dell’appalto legato al committente Baker Hughes, appalto fino ad oggi gestito dalla BCube nello stabilimento di Guasticce ed altri stabilimenti italiani di Baker Hughes.

La società consortile G4 Logistics ha vinto il nuovo bando di gara indetto da Baker Hughes e inizierà a gestire operativamente l’appalto a partire dal prossimo 1 maggio.

Per gestire l’appalto vinto G4 Logistics riassorbirà una parte (ancora non si conoscono i dettagli sui numeri) degli attuali 80 dipendenti della BCube.

I vertici della società consortile ci hanno assicurato che questi lavoratori verranno riassorbiti a condizioni invariate, ossia; mantenendo le condizioni contrattuali e di stipendio applicate dalla BCube.

G4 Logistics ci ha inoltre assicurato che metteranno in campo risorse importanti per garantire la sostenibilità e la tenuta dell’appalto e che nulla è variato in termini di investimenti per il nuovo hub logistico di Lavoria il quale verrà portato avanti secondo il piano.

Apprezziamo con soddisfazione le rassicurazioni espresse dal management di G4 Logistics: nei prossimi mesi ovviamente vigileremo per verificare che alle parole susseguano i fatti.

Adesso chiediamo ai vertici di BCube di fare chiarezza: vogliamo capire quale sarà il futuro dei lavoratori che non verranno assunti dalla G4 Logistics.

I dipendenti BCube che non rientrano nei piani di G4 Logistics continueranno ad essere impiegati nello stabilimento di Guasticce?

E se sì, in quale segmento della produzione essi verranno impiegati? Sarà invece chiesto loro di lavorare in altri stabilimenti del gruppo? Il 1 maggio si avvicina ed è inconcepibile che ancora non si abbiano notizie certe.

I vertici di BCube purtroppo non hanno ancora risposto alle nostre domande. Per questo motivo abbiamo deciso, come Filt-Cgil e Fillea-Cgil, di indire uno sciopero di tutti i lavoratori BCube per l’intera giornata lavorativa di oggi venerdì 10 marzo.

In concomitanza allo sciopero sarà effettuato, a partire dalle ore 8, un presidio di protesta davanti allo stabilimento BCube di Guasticce in via Francia.

E’ quanto dichiarano Giuseppe Gucciardo (segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno) e Giovanni Ferrari (segretario generale Fillea-Cgil provincia di Livorno)

