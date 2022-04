Home

Provincia

Gabbro, 16enne finisce nel fossato con la minicar

Provincia

15 Aprile 2022

Gabbro, 16enne finisce nel fossato con la minicar

Gabbro (Rosignano Marittimo, Livorno), 15 aprile 2022

Poco prima delle ore 15.oo di oggi, una minicar condotta da una sedicenne che ne ha perso il controllo è finita in un fossato in via di Popogna in località Gabbro

Sul posto a soccorrere la giovane patentata la Misericordia del Gabbro ed i vigili del fuoco

Una volta liberata dall’interno dell’auto dai vigili del fuoco, la minore è stata affidata alle cure dei volontari che l’hanno portata al pronto soccorso per lievi traumi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin