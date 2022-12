Home

Provincia

Gabbro, Enzo Calderone (FdI): “è urgente riqualificare il parcheggio di Via Togliatti e la strada che collega Gabbro con Nibbiaia”

Provincia

17 Dicembre 2022

Gabbro, Enzo Calderone (FdI): “è urgente riqualificare il parcheggio di Via Togliatti e la strada che collega Gabbro con Nibbiaia”

Gabbro (Rosignano, Livorno) 17 dicembre 2022

Gabbro, Enzo Calderone (FdI): “è urgente riqualificare il parcheggio di Via Togliatti e la strada che collega Gabbro con Nibbiaia”.

Il parcheggio di Via Togliatti versa in condizioni indecenti, costellato di buche talmente ampie da rendere quasi necessario l’uso degli stivali quando piove.

Numerose sono state, in tal senso, le sollecitazioni da parte dei cittadini ma, ad ora, l’Amministrazione Comunale non ha provveduto in alcun modo.

Sempre restando in tema, è doveroso segnalare anche un altro grave problema che riguarda la strada che collega Gabbro con Nibbiaia.

La vegetazione non curata, infatti, ha invaso la strada e così, auto e, soprattutto, i pullman, transitano in mezzo alla carreggiata, “tagliando” le curve, non rispettando la striscia continua, o invadendo la corsia opposta. Tale situazione, come è evidente, presenta notevoli rischi di incidenti.

Per quanto sopra descritto, Enzo Calderone, componente del direttivo del Circolo di FdI di Rosignano, invita il Sindaco a provvedere al più presto ad una riqualificazione del parcheggio e dell’arteria stradale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin