Gabbro, il parcheggio dimenticato. La denuncia di Calderone FdI (Foto)

8 Maggio 2022

Gabbro (Rosignano Marittimo, Livorno) 8 maggio 2022

Gabbro, il parcheggio dimenticato, la denuncia di Enzo Calderone di Fratelli d’Italia.

Al Gabbro, in Via Pietro Nenni, davanti alla ex caserma dei Carabinieri (altra struttura abbandonata), vi è un parcheggio dove l’incuria regna sovrana: foglie, erbacce, rami secchi, cavi abbandonati.

Addirittura, in fondo a detto parcheggio, vi è anche una discarica abusiva che “ospita” bidoni, paraurti, vecchi mobili, attrezzature da giardino ecc…

A tutto questo, si aggiunge il degrado in cui versa l’ex caserma dei Carabinieri (di proprietà della Provincia): una struttura abbandonata, fatiscente, ricoperta di roghi e regno incontrastato di topi e similari.

Insomma, un’area completamente degradata, trascurata, che denuncia una totale mancanza di attenzione da parte dell’Amministrazione.

Brutto biglietto da visita da presentare ai residenti e turisti. Anzi, proprio in vista delle feste paesane, diventa sempre più necessaria e urgente una risistemazione del luogo.

Consideriamo poi i pericoli derivanti per bambini e ragazzi che frequentano detta area.

Basterebbe rimuovere i rifiuti abbandonati, bonificare l’area ed installare una telecamera come deterrente per chi, abusivamente, vorrebbe scaricare rifiuti o quanto altro.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale farebbe bene a segnalare alla Provincia (proprietaria dell’ex caserma) la condizione di estrema incuria dell’immobile per provvedere ad una sua sistemazione ed individuare, vista la dismissione, una diversa destinazione d’uso.

Fratelli d’ Italia presenterà, in Consiglio Comunale, un atto d’iniziativa per denunciare tale situazione e per conoscere gli intendimenti dell’Amministrazione.

