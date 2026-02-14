Home

14 Febbraio 2026

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno), 14 febbraio 2026 “Gaber sotto le stelle”, domenica appuntamento al teatro Ordigno

Gaber sotto le stelle nasce da un desiderio intimo e insieme collettivo: portare in scena il repertorio di famiglia. È un omaggio al Teatro Canzone di Sandro Luporini e Giorgio Gaber

Cantautrice e performer, Valentina Luporini — figlia del celebre paroliere e pittore Sandro Luporini, co-creatore, insieme a Giorgio Gaber, del Teatro Canzone — nasce a Viareggio. Dopo un dottorato alla Scuola Normale Superiore, intraprende un percorso artistico e di ricerca che la porta a vivere e lavorare tra Belgio, Germania e Svizzera. È a Ginevra che fonda la compagnia Collectif Humagine, con la quale produce i propri spettacoli, sviluppando un linguaggio scenico personale che intreccia musica, parola e teatro.

L’appuntamento è per sabato 14 febbraio presso il teatro Ordigno in via Aurelia Nord 176 a Vada