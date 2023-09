Home

24 Settembre 2023

Livorno – Gabriele porta a Livorno il titolo di campione Italiano Ohvale junior superstar 190gp2. Vince la coppa Italia 2023.

Gabriele Padovani nato a Livorno il 19/ 11/2008 frequenta il secondo anno all’istituto tecnico industriale statale “Galileo Galilei ” vince la Vince la coppa Italia 2023.

A Varano, circuito Riccardo Paletti, si è svolto ultimo round del Campionato Italiano Junior 2023 categoria Ohvale 190gp2.

I turni di prove vedono Gabriele Padovani sempre nelle prime posizioni e dopo diverse regolazioni sulla moto, il feeling migliora sempre di più ottenendo il secondo tempo in qualifica, ma soprattutto un buon passo gara.

La mattina successiva gli ultimi ritocchi per il warm-up e Gabriele Padovani è pronto per gara 1.

Bene lo scatto alla partenza dalla casella ma un problema al cambio fa retrocedere Gabriele in quart’ultimo posizione.

Alla prima curva, non si perde d’animo, comincia a spingere forte e sorpasso dopo sorpasso in pochi giri mi riprendono la seconda posizione fino al traguardo.

Bene 20 i punti presi, ma per diventare campione Italiano gli servivano ancora 3 punti, quindi tutto rimandato a gara 2.

Nel pomeriggio la partenza di gara 2, per l’ultima manche della stagione. Gabriele Padovani parte bene, tutto fila liscio ma dopo una bella bagarre, un pilota fa una brutta caduta e la direzione gara espone la bandiera rossa. Rientro per una nuova procedura di partenza.

Al via successivo Gabriele Padovani si piazza in in seconda posizione conservandola fino al traguardo senza rischiare niente.

La bandiera a scacchi sventola e Gabriele Padovani porta a Livorno il titolo di campione Italiano Ohvale junior superstar 190gp2

“Finalmente posso esultare e liberare tutte le mie emozioni, ce l’ho fatta sono il nuovo campione Italiano 2023 categoria superstar”. Lo dichiara Gabriele che prosegue ringraziando; “Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni, gli sponsor, che senza non potrei fare questo bellissimo sport, il mio meccanico Stento e soprattutto la mia famiglia che crede in me e mi supporta sempre”.

