Home

Eventi

Gabriele Puccetti sul palco del The Cage

Eventi

16 Ottobre 2025

Gabriele Puccetti sul palco del The Cage

Livorno 16 ottobre 2025 Gabriele Puccetti sul palco del The Cage

Dopo un 2025 carico di date (e di sold-out), venerdì 18 ottobre, arriva al teatrino Gabriele Puccetti, diventato famoso anche fuori dai confini cittadini per gli sketch comici di Sheyla e Marisina.

Più di tutte le altre parodie della livornesità (e ne esistono parecchie!) quelle di Gabriele hanno colto nel segno, riuscendo velocemente a conquistare il cuore di tanti fra utenti, spettatori e – non banale – livornesi. Conosciuto soprattutto per i pezzi comici e le imitazioni, Puccetti è in realtà un artista a tutto tondo, capace sì di vestire i panni di un comico brillante, ma anche di mettersi a nudo attraverso la scrittura e il canto di testi di grande spessore.

Per la prima volta al The Cage, l’artista permetterà a queste due sue versioni di incontrarsi sul palco, regalando agli spettatori e ai fan una serata davvero sfaccettata e originale dove non mancheranno le risate ma sarà anche possibile emozionarsi e lasciarsi condurre in un viaggio più intimo ed emotivo; Ci saranno gli sketch, l’astrologia, i personaggi che ormai sono diventati un classico, le parodie e tanta comicità ma verrà fuori anche il Gabriele cantautore appassionato, compositore abile e cantante autentico e intenso. Un vero one man show senza limiti, sicuramente il più completo di sempre.

«È la prima volta che salgo sul palco del Cage e l’emozione è tanta – racconta lo stesso Puccetti – può sembrare una frase banale, ma questo non è un locale come tutti gli altri, qui sono passati artisti importanti ed è un piccolo tempio della musica dal vivo. Respirarne l’energia dal palco e portarci la mia musica è davvero un privilegio».

Insomma, un’occasione imperdibile per scoprire un Gabriele inedito e non meno talentuoso di quello a cui siamo abituati. L’appuntamento è alle 22:30,