Livorno 16 ottobre 2025 Gabriele Puccetti sul palco del The Cage
Dopo un 2025 carico di date (e di sold-out), venerdì 18 ottobre, arriva al teatrino Gabriele Puccetti, diventato famoso anche fuori dai confini cittadini per gli sketch comici di Sheyla e Marisina.
Più di tutte le altre parodie della livornesità (e ne esistono parecchie!) quelle di Gabriele hanno colto nel segno, riuscendo velocemente a conquistare il cuore di tanti fra utenti, spettatori e – non banale – livornesi. Conosciuto soprattutto per i pezzi comici e le imitazioni, Puccetti è in realtà un artista a tutto tondo, capace sì di vestire i panni di un comico brillante, ma anche di mettersi a nudo attraverso la scrittura e il canto di testi di grande spessore.
Per la prima volta al The Cage, l’artista permetterà a queste due sue versioni di incontrarsi sul palco, regalando agli spettatori e ai fan una serata davvero sfaccettata e originale dove non mancheranno le risate ma sarà anche possibile emozionarsi e lasciarsi condurre in un viaggio più intimo ed emotivo; Ci saranno gli sketch, l’astrologia, i personaggi che ormai sono diventati un classico, le parodie e tanta comicità ma verrà fuori anche il Gabriele cantautore appassionato, compositore abile e cantante autentico e intenso. Un vero one man show senza limiti, sicuramente il più completo di sempre.
«È la prima volta che salgo sul palco del Cage e l’emozione è tanta – racconta lo stesso Puccetti – può sembrare una frase banale, ma questo non è un locale come tutti gli altri, qui sono passati artisti importanti ed è un piccolo tempio della musica dal vivo. Respirarne l’energia dal palco e portarci la mia musica è davvero un privilegio».
Insomma, un’occasione imperdibile per scoprire un Gabriele inedito e non meno talentuoso di quello a cui siamo abituati. L’appuntamento è alle 22:30,