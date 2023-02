Home

12 Febbraio 2023

Gallarate-Pielle, Valentino: “c’è sempre un limite tra tifo e aggressività, ho visto dei bambini spaventati”

Livorno 12 febbraio 2023

Partita Gallarate-Pielle, il presidente onorario del Gallarate, Thomas Valentino: dispiace il comportamento della tifoseria ospite



Non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti da parte della tifoseria ospite. Lo devo segnalare perchè abbiamo un codice da rispettare e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi come mi e ci contraddistingue. Però c’è sempre un limite tra tifo e aggressività. Oggi abbiamo dovuto tenere tanta sicurezza per tenere l’aggressività a posto. Questa cosa non va bene nel basket. Vorrei fare un appello sereno e dico che la pallacanestro è fatta di bambini, i nostri bambini erano tutti in tribuna, deve essere fatta di bambini e non di tifoserie organizzate che possono creare dei dubbi a questi bambini perchè ho visto dei bambini spaventati.

Faccio un appello, viva il basket, punto. La partita si gioca in campo non sugli spalti

