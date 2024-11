Galleria di Montenero chiusa in direzione nord per intervento Anas

Il tunnel di Montenero sarà temporaneamente chiuso stanotte in direzione nord per l’intervento di una squadra di ANAS che deve eseguire alcuni rilievi planoaltimetrici, necessari per progettare l’ammodernamento degli impianti tecnologici e illuminotecnici della galleria.

La chiusura sarà effettuata dalle ore 21 di oggi, martedì 26 novembre, alle ore 6 di domani, mercoledì 27 novembre. I veicoli provenienti da sud (Romito) allo “svincolo del Maroccone” non potranno immettersi nella Variante ma dovranno proseguire in direzione Antignano (via del Littorale).

Nessun problema invece nella direzione opposta, cioè per chi percorre la Variante da nord verso sud: in questa direzione, stanotte, la relativa galleria rimarrà aperta.

Da Montenero, ci si potrà immettere nella Variante sia in direzione sud sia in direzione nord.

L’analogo intervento nell’altra galleria (direzione sud) del tunnel di Montenero è stato programmato da Anas per lunedì prossimo, 2 dicembre, sempre dalle ore 21 fino alle ore 6 del mattino successivo. Per chi percorrerà la Variante da nord verso sud l’ultima uscita disponibile sarà quella di Montenero. Nessun disagio nella direzione opposta.