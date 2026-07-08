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Gallerie ex voto del Santuario di Montenero, dalla Regione 200mila euro per opere di restauro

Cronaca

8 Luglio 2026

Gallerie ex voto del Santuario di Montenero, dalla Regione 200mila euro per opere di restauro

Livorno 8 luglio 2026 Gallerie ex voto del Santuario di Montenero, dalla Regione 200mila euro per opere di restauro

Santuario Montenero, Franchi (PD): “Confermata la vicinanza della Regione a un luogo così importante per la comunità cattolica e per i Comuni di tutta la Toscana”

Con la variazione di bilancio appena approvata in Consiglio regionale, arriva la conferma del finanziamento alla Diocesi di Livorno di 200mila euro per le opere di restauro conservativo delle gallerie ex-voto del Santuario di Santa Maria di Montenero.

«Il Santuario della Madonna di Montenero, patrona della Toscana, ospita gli stemmi di tutti i Comuni della regione. Su proposta del presidente Giani, che com’è noto è particolarmente vicino alla storia e alla spiritualità di Montenero, – spiega il consigliere regionale PD Alessandro Franchi – abbiamo inserito e approvato nella variazione di bilancio un importante finanziamento dedicato al restauro di una parte dell’antico edificio. Si tratta delle gallerie degli ex voto, che, con circa 700 immagini, è una tra le più grandi raccolte del genere d’Italia. Ex voto molto legati alla storia di Livorno, molti sono quelli che ritraggono vicende accadute sul mare che hanno come soggetti barche di pescatori, grandi velieri o bastimenti. Il tutto arricchito da lavori celebri di Giovanni Fattori, che ha la tomba proprio presso il santuario, e di Renato Natali».