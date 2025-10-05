Home

Galletti (M5S): “Salvini venga a Livorno con i suoi ministri a spiegare ai toscani perché peggiora la Fornero”

5 Ottobre 2025

Galletti (M5S): “Salvini venga a Livorno con i suoi ministri a spiegare ai toscani perché peggiora la Fornero”

Livorno 5 ottobre 2025 Galletti (M5S): “Salvini venga a Livorno con i suoi ministri a spiegare ai toscani perché peggiora la Fornero”

Firenze, 5 ottobre 2025 – «Martedì Salvini e i ministri della Lega saranno a Livorno per vantarsi dei risultati del Governo. Sarebbe utile che trovassero anche il coraggio di spiegare ai toscani perché stanno peggiorando la legge Fornero, dopo anni passati a promettere di abolirla.

Come ha denunciato oggi la capogruppo M5S in Commissione Bilancio al Senato, Elisa Pirro, la Lega di Salvini e del sottosegretario Durigon, invece di superare la Fornero come avevano promesso a milioni di italiani, si prepara ad aumentare l’età pensionabile di tre mesi dal 2027, peggiorando ulteriormente quella stessa legge. Una beffa per lavoratori e pensionati che avevano creduto alle loro parole.

Mentre la Lega taglia pensioni e rivalutazioni per fare cassa, continua a spendere miliardi in armi e propaganda e, in Toscana, promette di buttare risorse in CPR inutili e disumani, il Movimento 5 Stelle difende chi lavora e chi ha lavorato una vita, e chiede investimenti veri in sanità, welfare e diritti.

Salvini venga a Livorno a rispondere di queste scelte, perché i toscani non dimenticano le promesse tradite».

Irene Galletti, Coordinatrice regionale M5S e candidata alle prossime elezioni regionali in Toscana nella circoscrizione di Pisa.