Home

Politica

Galletti M5S su Gasperini: “Parole vergognose pubblicate sui social da esponente della Lega Toscana”

Politica

1 Dicembre 2021

Galletti M5S su Gasperini: “Parole vergognose pubblicate sui social da esponente della Lega Toscana”

Firenze 1 dicembre 2021

“La dirigenza della Lega Toscana prenda subito le distanze e i dovuti provvedimenti per le parole deliranti pubblicate sui social dal loro giovane esponente di partito livornese, Lorenzo Gasperini.

Attraverso tesi antiscientifiche avverse ai vaccini e frasi pseudo-machiste, diffonde sui social, tra i giovani, concetti di una gravità inaccettabile.

Per il leghista bisognerebbe “escludere dalla vita sessuale” chi accetta di vaccinarsi, dando da intendere che vaccinarsi è una forma di debolezza, mentre si lamenta pubblicamente del fatto che “se non sei omosex e vaccinato non sei nessuno”.

Parole che ti farebbero cacciare da qualsiasi partito, ma non dalla Lega nella quale oggi, secondo quanto appreso dalle agenzie, Gasperini occuperebbe addirittura il ruolo di consulente legislativo per il partito di Salvini a Montecitorio.

Quel che sorprende è che con il suo “metodo” il giovane leghista ha scalato varie posizioni di rilievo nel partito di Matteo Salvini, dando la sensazione, a chi vede da fuori, che certi comportamenti nella Lega siano premianti.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin