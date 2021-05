Home

Cronaca

Gambe amputate al 22enne Christian: raccolti 70mila euro in 17 ore, la campagna su gofoundme

Cronaca

14 Maggio 2021

Gambe amputate al 22enne Christian: raccolti 70mila euro in 17 ore, la campagna su gofoundme

Raccolta fondi per Cri su Gofundme

Livorno 14 maggio 2021

Dopo il tragico incidente avvenuto il mercoledì 12 maggio, nel quale il 22enne Christiano ha perso tutti e due gli arti inferiori, è partita su gofoundme una raccolta fondi per donare due protesi

La raccolta organizzata da Filippo Doveri a nome di amici e parenti, in 17 ore ha avuto oltre 2800 donazioni ed ha attualmente raccolto 70.390 Euro

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi per acquistare due protesi per Cristiano è possibile farlo cliccando qui

L’APPELLO LANCIATO SU GOFOUNDME DA FILIPPO DOVERI

Mi chiamo Filippo, da Livorno, e scrivo per conto mio, di amici, parenti e di tutti coloro che vogliono bene al nostro Chri.

Tutti i giorni sul giornale, in televisione o su internet leggiamo di tragedie ed incidenti che cambiano drasticamente la vita delle persone.

Nell’ipotesi migliore proviamo compassione, ma le vediamo come distanti e ce ne distacchiamo, perché non siamo noi, non ci riguarda.

Questa volta a finire sul giornale è stato Christian, uno di “Noi”, ma speciale, una di quelle persone che ti porti dentro per tutta la vita.

La persona dall’animo più gentile che abbia mai conosciuto ( tant’è che lo chiamiamo “Il Puro”), sempre buono e disponibile con chiunque e pronto a farsi in quattro nel momento del bisogno.

Purtroppo questa notte ha avuto un incidente con lo scooter che ne ha causato la perdita di entrambe le gambe all’età di soli 22 anni.

Appena sveglio ha subito pensato allo sport, a tornare a gareggiare, a partecipare alle olimpiadi ed allenare i suoi ragazzi , senza perdere quello spirito combattivo che lo ha sempre caratterizzato.

Siamo qui per chiedervi di aiutarlo, di non distaccarvi semplicemente ma di permettergli di realizzare il suo sogno, di far si che cammini ancora con l’aiuto delle protesi e vederlo tornare a vincere sulla sua canoa alla quale ha dedicato tutta la sua vita.

Vista la gravità dell’entità del danno si presume che le protesi potrebbero costare anche più di 8/9 mila euro a gamba, in più ci sarà un percorso di riabilitazione sia fisico che psicologico presso centri specializzati, le spese per poter rendere casa sua agevole per una sedia a rotelle, compare una macchina che sia in grado di far salire, portare o far guidare una persona con la sua disabilità e molto altro.

L’obiettivo è raggiungere una cifra tale da coprire tutte le spese o comunque il più possibile. Ogni minimo aiuto è ben accetto e non sarà mai dimenticato.

Se doveste avere problemi con la donazione tramite GoFundMe è possibile inviarla all’IBAN: IT83C0760113900001044570479 Titolare dell’IBAN Roberto Volpi, il padre di Christian. Lo stesso IBAN e quindi conto corrente sarà usato per depositare tutti i soldi delle donazioni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin