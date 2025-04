Home

Gara 2, Jolly pronto alla battaglia: “Determinati ad allungare la serie contro Matelica”

27 Aprile 2025

Oggi, domenica 27 aprile alle ore 21 il PalaMacchia ospita Gara 2 dei playoff

Dopo la sconfitta in Gara 1, il Jolly Acli Basket è pronto a scendere nuovamente in campo per cercare il riscatto. L’appuntamento è fissato per domenica 27 aprile alle ore 21 al PalaMacchia, quando le livornesi affronteranno Matelica in Gara 2 del primo turno dei playoff. Una sfida da dentro o fuori per le ragazze di coach Walter Angiolini, che non nascondono la voglia di reagire e portare la serie alla decisiva Gara 3.

«In questi giorni abbiamo lavorato con grande intensità, concentrandoci sui dettagli – spiega il coach – perché sono proprio quelli a fare la differenza in partite come queste. Ogni possesso ha un peso specifico enorme, ogni errore può costare caro. Abbiamo sistemato alcune cose e ci siamo focalizzate sulla consapevolezza dell’importanza di ogni singolo momento di gioco».

Fondamentale, per il Jolly, sarà ridurre al minimo le disattenzioni e non concedere situazioni comode all’avversaria. «Nei playoff vince chi sbaglia meno, chi resta lucido, chi è capace di restare concentrato su ogni singolo pallone. Noi vogliamo fare proprio questo».

Il gruppo è unito e motivato. Il PalaMacchia si prepara ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni per sostenere la squadra in quella che si preannuncia una vera battaglia sportiva. L’obiettivo è chiaro: allungare la serie e tornare a Matelica mercoledì per giocarsi il tutto per tutto.