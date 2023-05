Home

Sport

Basket

Gara 5, Libertas: è il giorno della bella con Desio

Basket

24 Maggio 2023

Gara 5, Libertas: è il giorno della bella con Desio

Livorno 24 maggio 2023

Due a due, palla al centro. Al centro del campo neutro di Castelfiorentino, sul cui parquet la Libertas chiede a Desio il lasciapassare per la finale playoff. Dopo il successo esterno in gara-4 l’inerzia è nelle mani degli amaranto che però non devono fidarsi. La storia di questa serie, infatti, racconta di continui ribaltoni per cui serve massima concentrazione.

Gli amaranto dovranno alzare il muro in difesa per sporcare le percentuali di Maspero e compagni come accaduto in gara-2 e gara-4. Quello è il passaporto per i sogni perché se sarà permesso alla Rimadesio di entrare in fiducia, la partita rischia di complicarsi maledettamente. I clamorosi rovesci nella prima e nella terza sfida della serie fanno da monito alla Libertas che lunedì sera ha impattato nel giorno del ‘dentro o fuori’. Adesso va completata l’opera con un’altra prestazione di personalità e garra che impedisca alla squadra di Gallazzi di correre e mettere in moto la propria letale transizione. Alla quinta partita in dieci giorni, più delle energie fisiche, saranno quelle nervose a fare la differenza. In questo senso l’esperienza dei big amaranto può essere una garanzia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin