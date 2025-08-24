Home

“Gara bagnata, gara fortunata” Christian Volpi conquista l’argento ai mondiali di paracanoa a Milano

24 Agosto 2025

Mondiali di Canoa Sprint e Paracanoa all’Idroscalo di Milano

Sotto una pioggia incessante, l’Idroscalo di Milano ha fatto da cornice a un’impresa sportiva che resterà nella memoria. Christian Volpi, azzurro labronico della paracanoa, ha conquistato la medaglia d’argento nella finale mondiale del KL2 Men 200 metri, chiudendo con il tempo di 44.21. Solo 17 centesimi hanno separato il suo arrivo dall’oro del britannico Phillipson (44.04), mentre l’uzbeko Abdulkhabibov si è dovuto accontentare del bronzo, staccato di appena un centesimo (44.22).

Per Volpi si tratta di una medaglia frutto di anni di sacrifici e allenamenti: un traguardo che assume un valore ancora più speciale perché conquistato “in casa”. Con un sorriso emozionato, il canoista ha commentato:

«Gara bagnata, gara fortunata! Ho calibrato bene il ritmo, sono orgoglioso di me stesso. Dopo tanti anni di lavoro, arrivare a una medaglia mondiale è qualcosa di speciale. Confesso che il risultato è inatteso, ma oggi le condizioni difficili mi hanno spinto a dare tutto».

Il suo cammino verso l’argento era stato già brillante: batterie superate con sicurezza – da lui stesso definite “col turbodiesel” – e semifinale vinta “con il turbo”, fino a una finale combattuta col cuore e con la determinazione di chi non si arrende mai.

Grande soddisfazione anche da parte del movimento sportivo italiano. Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ha sottolineato: «Dopo l’argento di Victoryia Pistis Shablova nel VL1, quello di Christian Volpi conferma l’Italia tra le potenze mondiali della paracanoa. È merito degli atleti, dello staff tecnico e della Federazione che li sostiene. Questo risultato ci riempie d’orgoglio e ci fa guardare con fiducia ai prossimi impegni internazionali, a partire dai Mondiali di Paracanoa Maratona di Gyor».

Un argento dal sapore d’oro, che consacra Christian Volpi tra i protagonisti assoluti della disciplina e regala all’Italia un altro motivo di orgoglio nello sport paralimpico internazionale.

